Torino-Udinese è Belotti vs De Paul: uomini simbolo e futuri pezzi pregiati sul mercato

vedi letture

Questa sera alle 21.45 andrà in scena la sfida fra Torino e Udinese. Una gara che, classifica alla mano, è scontro per riemergere ed allontanarsi dalla zona retrocessione più che per sognare un posto europeo. E in campo i destini delle due squadre saranno principalmente affidati ad Andrea Belotti da una parte e Rodrigo De Paul dall'altra. Uomini simbolo delle rispettive compagini, ma anche e soprattutto uomini mercato in vista del futuro.

De Paul piace a tanti ma costa molto - L'argentino è senza dubbio il giocatore col maggior tasso tecnico all'interno della rosa friulana. Dopo un avvio stentato, De Paul è tornato sui suoi standard e gli interessi sono riemersi con sempre maggiore insistenza: la Fiorentina lo segue da tempo e ancora ci pensa. Il nuovo Milan potrebbe affidare alla sua fantasia il rilancio del prossimo anno. La Lazio, chissà, potrebbe pensarci in caso di addio di Milinkovic-Savic. Valutazione? Alta, non meno di 35/40 milioni di euro.

Belotti anima Toro, ma il futuro? - Da oramai parecchie sessioni, il nome del Gallo è al centro delle cronache di mercato. In passato si era mosso il Milan, non dovesse restare Ibrahimovic potrebbe tornare ad essere un'idea. La Fiorentina potrebbe prenderlo per metterlo al centro del progetto tattico del prossimo anno. Quindi il Napoli: se dovesse partire Milik, oltre a Petagna il ds Giuntoli potrebbe pensare anche al capitano del Torino come possibile rinforzo.

CLICCA QUI per le probabili formazioni di Torino-Udinese