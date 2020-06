Torino-Udinese, KO Mandragora: il ginocchio si pianta, il centrocampista esce in lacrime

Brutto stop per Rolando Mandragora. A inizio secondo tempo della gara contro il Torino, il centrocampista dell’Udinese è infatti costretto a uscire dal terreno di gioco in lacrime. Problemi al ginocchio destro, rimasto piantato a terra dopo un tentativo di intervento su Meité. Urlo e paura per il giocatore bianconero, che ha lasciato il manto erboso sulle sue gambe ma sorretto da due componenti dello staff sanitario friulano. Data la dinamica dell’infortunio, il timore è che si tratti di uno stop grave. Ovviamente auguriamo a Mandragora che non sia così. Al suo posto, Gotti butta dentro Jajalo.