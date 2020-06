Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Longo non cambia, Gotti sceglie Nestorovski

Il Torino è più rodato: i granata scendono in campo per la seconda volta in questa ripresa del calcio, con l’obiettivo di fare punti in casa dopo l’1-1 contro il Parma. L’Udinese ritrova la Serie A tre mesi e mezzo dopo lo 0-0 della Dacia Arena contro la Fiorentina. È una sfida diretta: piemontesi e friulani sono appaiati a quota 28 punti. Chi vince scappa verso la salvezza.

Moreno Longo non cambia. Il tecnico granata conferma infatti l’undici già schierato contro il Parma, con Zaza e Belotti supportati da Edera lì davanti.

Luca Gotti sceglie Nestorovski e non Lasagna per fare coppia con Okaka in attacco. In difesa De Maio vince il ballottaggio con Ekong, a centrocampo c’è Fofana (e non Walace) con Mandragora e De Paul.

Ecco le formazioni ufficiali di Torino-Udinese.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meite, Rincon, Berenguer; Edera; Zaza, Belotti. Allenatore: Moreno Longo.

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, De Maio, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Fofana, De Paul, Sema; Okaka, Nestorovski. Allenatore: Luca Gotti.