Torino-Udinese, Maresca ferma il gioco prima del tiro di Edera: negato il 2-0 al Torino

Un tempismo che farà discutere. È quello dell’arbitro Maresca, che di fatto nega un gol al Torino. Il potenziale 2-0 di Simone Edera arriva infatti dopo il fischio dell’arbitro, che aveva ravvisato un fallo di Zaza ai danni di Samir e Nuytinck. In realtà, rivedendo le immagini, i due difensori bianconeri hanno sbattuto uno contro l’altro, senza alcuna spinta da parte dell’attaccante granata. Dato che il tiro di Edera, infilatosi alle spalle di Musso, è stato scoccato dopo il suono del fischietto del direttore di gara, non si può neanche parlare di gol annullato. Giusto fermare il gioco, perché il contatto Nuytinck-Samir è stato un testa contro testa ma, dato il rapissimo evolversi dell'azione, sarebbe bastato un secondo in più per non vanificare un gol potenzialmente regolare.