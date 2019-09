© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sami Ujkani, intervistato dal sito ufficiale del Torino, parla così dei motivi che lo hanno portato ad accettare la corte del club granata: "L'entusiasmo di questa città, di questa piazza. Sono da tanti anni in Italia e so benissimo l'importanza del Toro, non vedo l'ora di aiutare la squadra. Sirigu? È un amico, sono qui per aiutarlo. Conosco diversi ragazzi della rosa, soprattutto Belotti, è diventato un leader ma io lo conosco da quando era un ragazzino".