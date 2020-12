Torino, ultima chance per Giampaolo. Sullo sfondo Donadoni, D'Aversa e Semplici

vedi letture

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, la partita di mercoledì al Maradona contro il Napoli potrebbe essere decisiva per la panchina del Torino. Se Giampaolo prenderà un'imbarcata anche a Napoli e se la prenderà male, il suo destino pare già segnato. Le voci su Roberto Donadoni, tecnico che da sempre piace ad Urbano Cairo, hanno ripreso a girare. Il presidente granata e Vagnati valutano anche Roberto D'aversa: non ha il "nome" di Donadoni (Cairo guarda pure a questi aspetti), ma sarebbe una scelta intelligente. Sullo sfondo anche Leonardo Semplici, con Vagnati alla SPAL per anni belli ma poi esonerato a metà della scorsa stagione.