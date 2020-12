Torino, ultime carte per Giampaolo: difesa a 4 per salvare la panchina

L’alternanza tattica del Torino di Giampaolo al crepuscolo di questo sportivamente disastroso 2020, porterà la compagine granata a modificare ancora una volta il proprio impianto di gioco in vista della sfida dello Stadio Maradona contro il Napoli. Il Torino, infatti, dovrebbe schierarsi con una difesa a 4 che andrà a ricalcare le scelte dell’avversario Gattuso con il solo dubbio legato alla presenza dal primo minuto di Singo in alternativa a Bremer. La conseguenza sarà l’impiego di Izzo o da esterno destro o da centrale difensivo al fianco di Nkoulou. Per il resto, poco spazio per invenzioni in favore di Giampaolo, giacché la linea mediana sarà quella che ha sin qui disputato il maggior numero di partite, con Lukic in appoggio a Belotti e Simone Verdi, chiamato a dare continuità alla prestazione offerta contro il Bologna. In porta spazio a Milinkovic Savic, con Sirigu nuovamente relegato in panchina e prossimo all’addio in vista di gennaio. Le offerte, del resto, non mancano. La priorità per Giampaolo, tuttavia è sempre la stessa: muovere la classifica e contestualmente riuscire a salvare la panchina.