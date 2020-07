Torino, ultime occasioni di riconferma per quelli in bilico

Chiudere il campionato in bellezza a partire dalla sfida di stasera contro la Roma è uno dei pochi obiettivi rimasti al Torino. Dopo la conquista matematica della salvezza nell’ultimo turno, i granata sono chiamati ad archiviare un torneo maledetto ed iniziare a predisporre il futuro. Gli ultimi 180 minuti saranno una buona opportunità per chi è alla ricerca di una chance di riconferma in vista della prossima stagione, anche se per molti effettivi una decisione è già stata presa dalla dirigenza. La questione di primaria importanza è legata alla guida tecnica, con Moreno Longo che il suo obiettivo lo ha centrato è che attende di comprendere quali decisioni verranno prese per il futuro. Tra le varie candidature prese in considerazione spicca quella di Marco Giampaolo, desideroso di rimettersi in gioco dopo la nefasta esperienza sulla panchina del Milan. Intanto, il primo step si chiama Roma, per rendere maggiormente dignitosa la stagione e provare a cercare di ricucire uno strappo con i tifosi che sembra sempre più profondo.