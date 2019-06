Torino, un big per la fascia: uno fra Mario Rui e Diego Laxalt

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il possibile rinforzo per la fascia del Torino potrebbe arrivare da una big, come spiega Tuttosport. I granata hanno messo nel mirino Mario Rui, portoghese del Napoli, che ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e che costa 13 milioni di euro. L'alternativa è Diego Laxalt, uruguagio che il Milan ha messo sul mercato: per lui bisogna aspettare la sentenza UEFA.