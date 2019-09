© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Disinnescare un caso in un contesto di sorrisi e risultati positivi. Questo è l’obiettivo che il Torino di Walter Mazzarri si pone dopo le prime due vittorie in campionato, e dopo avere accolto nello spogliatoio i due acquisti tanto inseguiti di Diego Laxalt e Simone Verdi. Una situazione in cui l’unica nota stonata corrisponde all’assenza forzata di uno dei potenziali punti di forza della difesa granata, quel Nicolas Nkoulou che si è autoescluso dagli ultimi impegni dei piemontesi a causa delle sirene di mercato che lo coinvolgevano ma alle quali la risposta di Urbano Cairo è pervenuta in maniera netta ed inequivocabile. Nessuno dei pezzi pregiati avrebbe lasciato il gruppo di Mazzarri, e così è stato. Niente deroghe ed eccezioni, e con la bagarre della sessione che si è conclusa da quasi una settimana è tempo di trovare rimedio ad una situazione di tensione che non fa bene a nessuna delle parti in causa. Per questo motivo, oltre alle indispensabili scuse del diretto interessato, sarà necessaria un’opera di ricostruzione mentale di uno dei protagonisti della passata stagione. Il Torino e Nkoulou non devono prescindere l’uno dall’altro per raccogliere le soddisfazioni alle quali ambiscono.