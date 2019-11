© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dentro o fuori, senza nessuna possibilità ulteriore. La sensazione concreta che fa accostare il Torino al derby con la Juventus è quella che solitamente contraddistingue le ultime chances. Le voci relative al futuro di Mazzarri e ad una sua possibile sostituzione si fanno sempre più insistenti, ed una prova convincente con la Juventus sembra poter rappresentare l'unica opportunità per riconquistarsi almeno parzialmente, la fiducia di un pubblico che sembra avergli voltato le spalle in maniera difficilmente equivocabile. Le alternative sono già state rese note, con il profilo di Gattuso che si fa sempre più ingombrante e che soprattutto sembra incontrare il favore dell'opinione pubblica per il profilo dell'ex tecnico del Milan e per i risultati raggiunti sulla panchina rossonera diventati anche più eclatanti con il senno di quanto accaduto dopo il suo addio. Insomma, la conferma di Cairo sembra davvero condizionata dal risultato della stracittadina.