© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Restare agganciati alla vetta senza soffrire di vertigini, e magari superando la Juventus. Motivi che valgono da propellente per le ambizioni di vittoria del Torino di Mazzarri in vista del posticipo della terza giornata contro il Lecce, e che spingono i granata a non perdere l’occasione di vivere una settimana da sogno. Pochi i dubbi di formazione che contraddistinguono l’immediata vigilia della sfida, con la conferma della difesa a tre composta da Izzo, Djidji e Bonifazi e con la scelta di puntare su De Silvestri e Ola Aina sulle corsie esterne. Il vero dubbio riguarda quindi il reparto avanzato, con la possibilità di puntare su Zaza con Berenguer a giocarsi un posto con Meite sulla linea mediana, oppure quella di schierare lo spagnolo in attacco in coppia con Belotti. Poche scelte da sciogliere ed una settimana da sogno da inseguire.