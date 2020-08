Torino, un esterno rinnova e uno parte

Un rinnovo ratificato ed uno che mai arriverà. Le ultime ore del Torino sono state contraddistinte dal valzer degli esterni difensivi che hanno vestito la maglia granata nelle ultime stagioni, il cui destino sarà però diametralmente opposto. Se Ansaldi ha sancito il prolungamento contrattuale con i granata anche per la prossima stagione, Lorenzo De Silvestri è pronto a salutare la città della Mole per accasarsi al Bologna del suo mentore Sinisa Mihajlovic. Biennale in caldo per l’eterno scuola Lazio che vestirà rossoblu a partire dalla prossima stagione. Intanto Vagnati resta al lavoro per le altre possibilità legate alla sostituzione del partente classe 1987: piace Hysaj per il quale proseguono i contatti dopo gli incontri delle passate settimane.