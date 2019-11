© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un patto per ritrovarsi. È quello andato in scena ieri, scrive La Gazzetta dello Sport, in casa Torino tra la squadra, i tifosi e Walter Mazzarri. Il tecnico, appena finita la gara contro la Lazio (un pesante 4-0) ha avuto un confronto col patron Cairo, nel quale i due hanno condiviso la scelta di un ritiro. Al rientro da Roma, allenamento alle 16 al Filadelfia, e in quell'occasione una delegazione di tifosi ha incontrato lo stesso Mazzarri, il capitano Belotti, il ds Bava, il dg Comi e il direttore operativo Barile. I supporter granata hanno espresso la loro insoddisfazione; al termine dell'incontro, giocatori si sono confrontati tra di loro all'interno dello spogliatoio. Sintonia su diversi aspetti, a partire dall'intenzione di evitare i social network: c'è il derby, c'è la Juve che sembra una montagna altissima da scalare.