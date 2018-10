Torino, un punto amaro per Mazzarri: "Il calcio ti punisce se sprechi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una chance sprecata. Il Toro getta alle ortiche un doppio vantaggio dilapidato "da polli", come ha precisato Walter Mazzarri nel post di Bologna-Torino. Un punto amaro per i granata, che li proietta a quota 13 insieme a Parma, Sassuolo e Genoa. Davanti al Milan e quindi a -1 dalla Roma e dal settimo posto. "Si fanno errori di gestione di gara incredibili - le parole del tecnico di San Vincenzo in conferenza -. Il 2-0 non basta, non capiamo che la partita finisce sul 3-0 a 5 minuti alla fine. Probabilmente sono limiti che abbiamo ancora. Nella gara che sembra stradominata e vinta va visto il pericolo. Abbiamo preso il gol sul calcio d’angolo, ma non dovevamo concederglielo. Sul 2-2 si è creato anche quattro occasioni pulite, ma devi anche esser bravo a far gol. Il calcio ti punisce se sprechi. L’unica cosa buona, secondo me, abbiamo fatto una grande prestazione contro un’ottima squadra che arrivava da due vittorie in casa. Dispiace aver buttato due punti però".

I SINGOLI - "Berenguer è un ragazzo che deve fare un percorso per arrivare a giocare in una squadra importante - ha poi precisato Mazzarri - e deve fare certe esperienze. Ci stiamo lavorando. Sul 2-1 una nostra colonna come Sirigu gli ha dato una palla troppo corta, e il ragazzo non aveva l'esperienza per uscirne bene. Probabilmente serve che io martelli di più. Diversamente da Udine abbiamo creato molte più palle gol. Prendiamo questo e andiamo a casa arrabbiati".