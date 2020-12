Torino, un solo ballottaggio in vista del Derby

Un solo ballottaggio in vista per il Torino che si avvicina alla sfida contro la Juventus nel derby della Mole. La conferma del nuovo modulo da parte di Giampaolo con tanto di difesa a 3 rilancia le quotazioni di Armando Izzo che potrebbe prendere una maglia da titolare a discapito di Nkoulou per affiancare la coppia brasiliana composta da Lyanco e Bremer. Confermato il centrocampo con la spinta degli esterni Singo e Rodriguez mentre davanti ci sarà l’ennesima prova d’appello per testare la compatibilità della coppia Zaza-Belotti.