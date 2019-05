Torino, una frenata è una nuova idea vista Premier

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna attuale il nome di Marko Grujic mentre si complica la pista Pereyra. Il Torino guarda alla Premier League per la

Prossima campagna acquisti ed inizia a fare i conti con le proprie possibilità legate agli obiettivi da centrare. Si parte dalla richiesta numero uno di Walter Mazzarri, che Roberto Pereyra lo conosce bene ma che dovrebbe altresì convincere Urbano Cairo a trattare con la Famiglia Pozzo che ha fissato un prezzo di 30 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore. Un rallentamento è da mettere in conto, così come Tuttosport rilancia i contatti sempre fronte Premier legati al serbo Marko Grujic. Il centrocampista di proprietà del Liverpool piace da tempo ai granata, era stato seguito anche dalla Lazio per espressa volontà di Tare e potrebbe tornare attuale nella prossima estate come idea da sviluppare. Se ne riparlerà.