Nemmeno la cura Longo ha restituito al Torino quella serenità a lungo termine che i granata andavano cercando in una fase della stagione particolarmente complicata. Il cambio di guida tecnica ha portato tranquillità ed entusiasmo soltanto a breve termine, sfracellandosi nel giro di 10 minuti sotto i colpi di una Sampdoria quasi incredula di fronte alla grazia offerta dalla spaesata retroguardia granata. Ora la trasferta di Milano, prevista per lunedì, dopo una settimana abbondante di lavoro, fornirà la prima vera risposta alle aspettative di chi si attendeva un cambio di marcia immediato ma è invece ancora costretto ad attendere. Ammesso che arrivi, la svolta granata, è posticipata più in là.