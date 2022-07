Torino, Vagnati arriva in ritiro: colloquio con Bremer. Sul brasiliano ci sono Juventus e Inter

Difensore è sul mercato, conteso dalla Juve e dall'Inter

(ANSA) - TORINO, 14 LUG - Il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha raggiunto la località di Bad Leonfelden, in Austria, sede del ritiro della squadra di Ivan Juric. Al termine dell'allenamento, l'uomo mercato granata si è fermato a parlare a lungo con diversi giocatori, in particolare con Gleison Bremer: il difensore è sul mercato ed è conteso da Inter e Juventus, il presidente Urbano Cairo aspetta l'offerta migliore per far partire il brasiliano e assecondare il suo desiderio di approdare in una big. Le trattative stanno entrando nel vivo, la presenza di Vagnati in ritiro va in questa direzione. Intanto, domani la squadra sarà impegnata nel primo test della nuova stagione: alle 14.30, a Bad Wimsbach, Lukic e compagni affronteranno l'Eintracht Francoforte, vincitore dell'ultima edizione di Europa League. La gara sarà trasmessa in diretta da Dazn. (ANSA).