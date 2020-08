Torino, Vagnati fa sul serio per Sarr e Fares. Damascan verso un nuovo prestito

Il Torino è al lavoro anche per rinforzare la difesa. Come riportato da Tuttosport, i granata sono al lavoro per Malang Sarr, 21enne ex Nizza ora svincolato. Su di lui ci sono anche Arsenal e Borussia Monchengladbach. Vagnati ha contattato il suo entourage ed è ottimista. Dovrebbe arrivare a breve anche il terzino algerino Mohamed Fares, altro pupillo del ds granata. Sembra invece essersi raffreddato l’interesse per Gabriel Strefezza sempre della SPAL. Intanto il moldavo Vitalie Damascan è rientrato dal prestito al Fortuna Sittard e potrebbe partire nuovamente a titolo temporaneo. Piace al Lech Poznan.