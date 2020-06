Torino, Vagnati: "Fares? Stimo il ragazzo e il calciatore ma prima dobbiamo pensare ai 40 punti"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ai microfoni di Sky. Su Zaza e il suo futuro: "Sicuramente non è il timing giusto per parlare di mercato, soprattutto prima di una partita così importante. Io penso che Simone sia un giocatore veramente forte e che ha una grande qualità e personalità. Può sicuramente dare di più e sono sicuro che ci possa dare una mano da qui alla fine della stagione". Su Fares: "I giocatori che ho avuto li ho sempre avuti in testa. Fares è un buon giocatore, ma è evidente che dobbiamo arrivare ai 40 punti, poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo. La stima per il ragazzo e il calciatore c'è, ma prima pensiamo di arrivare alla fine perché questo Torino merita una classifica migliore".