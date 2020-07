Torino, Vagnati guarda in Serie B per la mediana: piacciono Maggiore e Fiordilino

Occhi in Serie B per il Torino. Il direttore sportivo granata Davide Vagnati è all’opera per cercare di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club piemontese starebbe guardando anche al campionato cadetto dove ci sono prospetti interessanti. Fra questi, si legge, ci sarebbe Giulio Maggiore dello Spezia e Luca Fiordilino del Venezia.