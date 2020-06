Torino, Vagnati ha il via libera per il rinnovo di Belotti. Rifiutate proposte di Inter e Monaco

Il Torino ha intenzione di rinnovare il contratto di Andrea Belotti. Questo perché Urbano Cairo sta rifiutando tutte le proposte, le ultime in ordine di tempo sono quelle di Inter e Monaco, prima ancora Fiorentina, Napoli, Atletico Madrid. A riportarlo è Tuttosport che però sottolinea come il contratto scada a giugno 2022: il nuovo ds Vagnati ha avuto il via libera per il prolungamento e adeguamento dell’attaccante.