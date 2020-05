Torino, Vagnati inizia subito guardando al passato: l'obiettivo è Strefezza

Vagnati è pronto per iniziare il proprio lavoro al Torino dopo il via libera arrivato dal Consiglio di Lega e tra i primi obiettivi c'è un giocatore che lui ha portato alla SPAL, ovvero Gabriel Strefezza. Il fantasista è molto legato al dirigente che lo ha portato in Serie A e sarebbe più che intrigato dall'ipotesi di approdare in granata. Il Toro dal canto suo, potrebbe mettere sul piatto della trattativa almeno una contropartita interessante come Edera, con i ferraresi, rimasti in ottimi rapporti con l'ex ds, disponibili a trattare la potenziale cessione. A riportarlo è Tuttosport.