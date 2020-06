Torino, Vagnati: "Obiettivo primario è restare in Serie A, pensiamo alla salvezza"

"Vogliamo pensare partita dopo partita in questo momento, senza andare troppo in là. L'obiettivo primario è restare in Serie A, dispiace dirlo ma dobbiamo pensare alla salvezza anche se abbiamo una squadra superiore rispetto i punti conquistati finora". Queste le parole del ds del Torino Davide Vagnati a pochi minuti dal fischio di inizio del match contro l'Udinese. "Torino-Parma ci ha dato fiducia? Abbiamo fatto una gara importante per voglia, intensità e atteggiamento dopo il gol subito a differenza del passato. La squadra ha dimostrato compattezza e voglia di tornare in vantaggio". Il direttore sportivo granata ha espresso il proprio appoggio al tecnico Moreno Longo: "Abbiamo ribadito la nostra fiducia allo staff tecnico - ha detto ai microfoni di Sky Sport 24 - tutti i giorni dobbiamo essere vicini con squadra e società. Longo resta? Il terzo giorno che ero a Torino, ho parlato con Moreno degli allenatori accostati al Toro dalla stampa. Gli ho detto che aveva piena fiducia, che non avevo contattato nessuno: queata è la verità", ha concluso il dirigente.