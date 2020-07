Torino, Vagnati: "Pensando a mercoledì... con fiducia. Forza vecchio cuore granata"

"Pensando a mercoledì... con fiducia. Forza vecchio cuore granata". Questo il messaggio di Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, sul proprio profilo Instagram, dopo la pesante sconfitta nel derby contro la Juventus per 1-4 e in vista della sfida contro il Brescia. Una gara da non fallire in chiave salvezza, contro l'ultima in classifica.