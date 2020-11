Torino, Vagnati pronto a giocarsi la carta Izzo per arrivare a Nainggolan

Radja Nainggolan e Matias Vecino, sono questi gli obiettivi del Torino in vista del prossimo mercato di gennaio. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la strategia di Vagnati non cambia: il dirigente granata può giocarsi la carta Izzo, difensore che nell’ultimo anno si è deprezzato, ma che è apprezzato da Conte e che mantiene una valutazione tale da pareggiare quella per Nainggolan e grossomodo quella per Vecino, un cui scambio con Izzo garantirebbe a entrambi i club un’utile plusvalenza, o quantomeno a evitare una minusvalenza.