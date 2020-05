Torino, Vagnati riallaccia i colloqui con Raiola: l'obiettivo è sempre Bonaventura

vedi letture

Davide Vagnati ha subito ripreso i discorsi lasciati a mezzo in precedenza da Bava a cominciare dai contatti per Giacomo Bonaventura, in scadenza col Milan e obiettivo granata in vista della prossima stagione. Il nuovo dirigente del Toro ha già parlato sia col procuratore del centrocampista Raiola, sia con il Milan per ottenere il via libera, ribadendo al ragazzo di voler puntare forte su di lui. Tra l'altro in granata potrebbe ritrovare un grande estimatore come Giampaolo, prima scelta di Cairo per la panchina della prossima stagione. Vagnati dovrà però guardarsi le spalle anche dagli interessamenti da parte di Atalanta, Lazio e Roma, club che hanno mostrato interesse per lui nelle ultime settimane. A riportarlo è Tuttosport.