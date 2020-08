Torino, Vagnati scommette su Iago: "Ha le caratteristiche giuste per Giampaolo"

Il ritorno per restare: Iago Falque ha ripreso a vestire il granata, ora l’obiettivo è quello di riprendersi ciò che ha perso lo scorso anno. Oggi sarà il suo terzo giorno di allenamenti al Filadelfia, venerdì è tornato anticipatamente dal Genoa dopo i sei mesi di prestito. “Questo è solo un arrivederci, a Torino ho vissuto i tre anni più belli della mia carriera” scriveva lo spagnolo su Instagram lo scorso 31 gennaio, giorno in cui fece ritorno sotto la Lanterna sponda Genoa per rilanciarsi. Al Toro, infatti, non c’era più spazio per lui: aveva avuto la sfortuna di infortunarsi due volte, alla caviglia nella prima gara ufficiale in Europa League e alla coscia tra fine ottobre e inizio novembre, e con Walter Mazzarri non era mai scoppiato l’amore. In rossoblù ha ritrovato continuità di prestazioni e il gol, il bottino recita due reti, ma la richiesta da oltre otto milioni di euro da parte di Urbano Cairo per il riscatto ha fatto desistere il patron Preziosi.

Ora Iago ha ritrovato il Toro e il granata, con quella maglia numero 10 che ha potuto godere per pochissimo tempo. Sono cambiati l’allenatore e il direttore sportivo, proprio dall’uomo mercato del club di via Arcivescovado è arrivata l’investitura: “Ha le caratteristiche giuste per il gioco che vuole mister Giampaolo, molto tecnico e palla a terra” ha commentato Davide Vagnati in conferenza stampa. Una sorta di scommessa su Iago Falque, che nel 4-3-1-2 può ricoprire diversi ruoli: un po’ da vero numero 10, alle spalle della coppia di attaccanti, oppure come seconda punta. Il matrimonio tra lo spagnolo e il Toro può ricominciare, dopo Ricardo Rodriguez quello di Iago può essere considerato come il secondo acquisto di Vagnati.