Torino, Vagnati si insedia: prosegue il toto allenatore

Nelle ore che dovrebbero caratterizzare l’insediamento di Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo del Torino, resta caldo il tema legato alla panchina dei granata in vista della prossima stagione. Le ultime suggestioni portano a Marco Giampaolo ed Ivan Juric: il primo alla ricerca di una possibilità di rilancio dopo la negativa esperienza sulla panchina del Milan, il secondo protagonista di una stagione da sogno con il suo Hellas Verona. Due soluzioni suggestive da tenere in considerazione, nonostante resti sempre valida la candidatura di Leonardo Semplici in virtù del miracolo costruito sulla panchina della Spal proprio con lo stesso Vagnati negli anni passati. Ovviamente chi spera di mettere a tacere ogni possibile voce legata alla sua successione è Moreno Longo, per il quale la ripresa del campionato andrebbe ad assumere una rilevanza indispensabile per il mantenimento del suo ruolo sulla panchina granata.