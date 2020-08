Torino, Vagnati: "Sirigu importante per noi, vedremo. Valutiamo il profilo di Biglia"

Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, intervenuto a margine della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, ha parlato anche di mercato: "Sirigu è importante per noi, lo ha dimostrato: ci dobbiamo incontrare, ci vedremo oggi e sarà importante avere giocatori motivati. Ha chiesto la cessione? Non mi è stato detto, Salvatore è un ragazzo vero e se deve dirmi qualcosa me lo dirà. Sappiamo il suo valore. Biglia? È tra i profili che ha allenato il mister, ora stiamo valutando la sua posizione come tante altre. Il mister ha avuto tanti giocatori, abbiamo ampia scelta".

