Torino, Vagnati: "Sirigu? Scelta tecnica di Giampaolo. Chi resta deve volerlo"

Nel corso del pre-partita contro la Roma, il direttore sportivo del Torino Davide Vagnati ha avuto modo di analizzare il momento dei granata ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni.

Giampaolo vuole dare un segnale chiaro con queste scelte?

"Si parla spesso di gruppo, che nelle difficoltà deve uscire. Abbiamo fatto molte partite, quindi devono essere tutti pronti. Oggi il mister ha fatto queste scelte. Speriamo che i ragazzi, che si impegnano molto in settimana, ci diano soddisfazioni".

Come sta vivendo questo momento Giampaolo?

"Con grande dispiacere. Ma se abbiamo questi punti e questa situazione di classifica meritiamo questo, quindi non vogliamo dare alibi a nessuno. Ma sono convinto che ne usciremo insieme a lui".

Quanto gli siete vicini? C'è stato un confronto tra di voi?

"Il confronto con Marco è quotidiano. Ho una grande stima nei suoi confronti, e credo sia reciproca: lo ritengo un grande uomo e un grande conoscitore di calcio. Poi la formazione la deve fare lui, altrimenti non ci sarebbe fiducia. Per questo ho detto che sono sicuro ne usciremo con lui".

Cosa sta succedendo con Sirigu?

"Non sta succedendo niente, è una scelta tecnica dell'allenatore, che questa sera ha deciso di far giocare Milinkovic-Savic, che è un giocatore che ha grande potenziale. Nei momenti di difficoltà ci vuole il gruppo".

C'è la possibilità che cerchiate di scambiare Sirigu a gennaio?

"Non voglio soffermarmi troppo su di lui, altrimenti sembra un caso che non è. Tiene molto al Torino. Al di là degli interpreti, chi resta deve avere voglia di rimanere. Ci sono tutte le possibilità per fare meglio, quindi la parola d'ordine è costruire qualcosa che sia duraturo, pertanto la priorità è tenere chi vuole restare".

Un commento sul ritiro? Rodriguez non sembrava convintissimo...

"Vuol dire che sono arrivato al punto giusto. In questa situazione non possiamo non fare niente. Non vado matto per i ritiri, ma ci sono momenti in cui serve responsabilizzarsi e capire che ognuno deve fare qualcosa in più".

Dove giocherà Gojak?

"Io metterei più Meité davanti alla difesa, poi magari sbaglierò (ride, ndr)".