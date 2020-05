Torino, Vagnati su Longo: "Tutti in discussione, i risultati faranno la differenza"

Nel corso della conferenza stampa i presentazione, il nuovo ds del Torino Davide Vagnati ha parlato anche del futuro del tecnico granata Moreno Longo: "Nel calcio, ogni giorno siamo tutti in discussione. Di indispensabili c'è solo il proprietario che mette i soldi. Tutti possiamo guadagnarci o meno la fiducia della società, siamo aperti a tutti. Non bisogna dare nulla per scontato, ma valutare sul campo i professionisti. Valuteremo, i risultati faranno la differenza: non solo quelli numerici, ma anche della condivisione del progetto e della valorizzazione dei giocatori. Io comunque non sono preoccupato, il Toro ha una grande squadra ed è un fatto oggettivo. Sono gli altri che si dovranno preoccupare quando affronteranno il Toro, è ciò che ho cercato di far capire ai ragazzi: l'anno scorso non è stato un caso, c'è solo da riprendere un cammino. Starò vicino a loro perché il loro valore reale non è ciò che hanno dimostrato sul campo in questa stagione".

