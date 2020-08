Torino, Vagnati su Sirigu: "Mai stato sul mercato. Per noi rimane al cento per cento"

Intervenuto a margine della conferenza stampa di oggi, il direttore sportivo Davide Vagnati parla così del futuro di Salvatore Sirigu, che non è sul mercato: "Non lo è mai stato, in realtà. E' il portiere della Nazionale, sarei un matto a dire che è sul mercato. E' un leader, non è mai stato sul mercato. Percentuali che rimanga? Dico cento per cento. Ha un contratto lungo, è un punto fermo dello spogliatoio: non ci sono situazioni diverse dalla sua permanenza al Toro".