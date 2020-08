Torino, Vagnati sul mercato: "Non abbiamo ansie, a differenza di altri già fatto un acquisto"

A margine della conferenza stampa di presentazione di Ricardo Rodriguez, il ds del Torino Davide Vagnati ha parlato della campagna acquisti della società granata: "Ci sono tante situazioni sul mercato, se il Toro decide di fare un investimento verrà fatto su un patrimonio della società, quindi su un giocatore con un'età non troppo avanzata. L'indirizzo è questo, poi vedremo come si evolverà il mercato. Durante il mercato ci sono tante voci di acquisti e cessioni, dovremo essere bravi a prendere i giocatori giusti a 360 gradi per il nostro progetto tecnico. manca meno di un mese all'inizio ipotetico del campionato, e non escludo che per i contagi ci possa essere qualcosa di diverso. Vedremo anche le altre società che tempistiche avranno nel vendere o comprare. Il mister ha la forza nell'insegnare calcio, a differenza di tanti altri abbiamo già fatto un acquisto. Non abbiamo l'ansia, siamo convinti che la squadra sia buona e abbiamo ben chiaro di cosa vogliamo fare. E non ci faremo prendere per il collo da altre società".