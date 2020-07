Torino, Vagnati sul mercato: "Normale che vengano accostati tanti nomi"

Intervistato nel pre-partita di Fiorentina-Torino, il ds dei piemontesi Davide Vagnati ha così esposto ai microfoni di DAZN la situazione legata ai tanti nomi circolati in sede di mercato in casa granata: "Credo sia abbastanza normale che ci siano tanti nomi accostati a noi, Torino è una piazza importante e con grande possibilità di migliorarsi. Mancano ancora tante partite, e sia per il mister che per i ragazzi ci sarà modo di dimostrare il proprio valore. Penso che tutti vogliano rimanere e abbiano voglia di dimostrare di poter guadagnarsi un posto nel progetto futuro".