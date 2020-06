Torino, Vagnati traccia la linea: "Prima la salvezza, poi i rinnovi"

Un mese dopo il suo insediamento al Toro, era il 14 maggio scorso, Davide Vagnati è tornato a parlare del mondo granata. Ha toccato diversi temi, dalla stagione da concludere a partire da sabato prossimo al calciomercato che verrà, oltre ovviamente alla situazione legata ad Andrea Belotti. “Per il momento non mi ha chiamato nessuno” la versione del direttore sportivo granata, che però non blinda pubblicamente il Gallo: “Le voci che circolano sono riportate soltanto sui giornali, io non ho ricevuto alcuna offerta, ma ce le aspettiamo – ha continuato ai microfoni di Sky Sport – perché sappiamo che è un giocatore importante”. Una sorta di “si vedrà” che non lascia tranquilli i tifosi, intanto Monaco, Fiorentina ed Everton lo tengono sotto osservazione.

“Tutti in bilico” - Squadra e società hanno un unico obiettivo: la salvezza. “Indossiamo l’elmetto e dimostriamo il nostro valore, non basta indossare la maglia del Toro per fare punti” la frase ormai diventata un must di Vagnati, detta alla conferenza stampa di presentazione e ripetuta durante la trasmissione “Il calciomercato che verrà”. “Questa squadra ha enormi margini di miglioramento, in primis per quanto riguarda la classifica, ma deve dimostrarlo sul campo – ha continuato il ds ospite a Sky – e deve farlo in queste 13 partite: siamo focalizzati soltanto su questo”. Niente prolungamenti di contratto, dunque: “E’ il momento di fare e non di chiedere, ne parleremo – la presa di posizione di Vagnati – perché sia De Silvestri che Ansaldi hanno dato tanto al Toro e hanno qualità tecniche importante, oltre ad essere due grandi professionisti. Longo? Allenare questo club è una grande possibilità, siamo tutti in discussione e dobbiamo conquistarci un futuro qui”.

“Mercato parsimonioso” - Dopo le 13 gare che chiuderanno la stagione ci sarà da costruire un Toro che possa tornare a lottare per l’Europa. “Ho le idee chiare, ma per il momento pensiamo solo al campo – ha detto l’uomo mercato granata – perché non sarebbe nemmeno giusto prendere decisioni adesso: sono costantemente vicino alla squadra per conoscere tutti al meglio, ma sarà poi il campo a parlare. Però ci tengo a dire che il presidente è un grande programmatore e ha molto a cuore le sorti del Toro”. Non svela nessun obiettivo e nessuna strategia, ma prevede una sessione di trattative molto particolare: “Sarà un mercato parsimonioso, veniamo da un periodo storico molto delicato” ha concluso Vagnati. In ogni caso, se ne riparlerà almeno tra due mesi: prima bisogna restare in serie A.