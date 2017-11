Torino, Valdifiori: "A San Siro faremo bene. Vogliamo ripagare i tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tuttosport in edicola questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Mirko Valdifiori ai microfoni di Torino Channel in vista della gara contro l'Inter a San Siro: "Contro l’Inter è la classica partita che tutti vorrebbero disputare. La vittoria contro il Cagliari ci ha dato una motivazione in più e siamo pronti a giocare le nostre carte. Soprattutto per i nostri tifosi che anche contro i sardi ci hanno dato una spinta importante quando ci siamo trovati in svantaggio. Vogliamo ripagarli facendoli andare via da San Siro contenti. Ci saranno 70 mila spettatori, ma ho letto che i granata saranno comunque molto numerosi. Quindi uno stimolo per tutti noi. Sono sicuro che faremo bene".