Torino, valutazioni post salvezza: Longo e mercato

vedi letture

Una salvezza finalmente ufficializzata dai verdetti del campo, che consente al Torino di iniziare a tracciare le valutazioni anche con vista sul futuro anteriore. E così se da un lato Moreno Longo attende di conoscere le decisioni della società rispetto al lavoro svolto nella fase più complicata della stagione, peraltro raggiungendo l’obiettivo per il quale era stato chiamato ad intervenire a margine della gestione Mazzarri, in casa Toro si pensa anche al mercato dei calciatori con il nome di Momo Fares che resta nella hit parade degli obiettivi più caldi in vista della prossima stagione. Il confronto con la Spal ha consentito alla dirigenza piemontese di osservare da vicino un profilo che Vagnati conosce già meglio delle sue tasche, avendolo valorizzato negli anni di Ferrara. Ora la possibilità concreta di un ricongiungimento in granata: una trattativa destinata a decollare.