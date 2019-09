© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un momento del calcio attuale in cui sono spesso e volentieri i tridenti celebri a caratterizzare le speranze alle quali le diverse squadre affidano le proprie ambizioni, in casa Torino si rende prioritario l’inserimento di Simone Verdi all’interno delle dinamiche tattiche di Walter Mazzarri. Il tema riguarda la migliore maniera possibile per valorizzare la qualità della coppia composta da Zaza e Belotti che già di per sé rappresenta un’assoluta garanzia dal punto di vista delle potenzialità realizzative. L’investimento pianificato da Urbano Cairo consente al suo tecnico di poter aumentare a dismisura l’asticella della qualità nella manovra avanzata, con la possibilità di cucire sulle spalle di Verdi un abito tattico e di fiducia necessario affinchè il talento pavese possa sentirsi al centro del progetto e di conseguenza possa rendere al meglio delle sue possibilità. Insomma un’energia positiva da veicolare per fare deflagrare anche le ambizioni di una piazza che vuole continuare a pensare in grande.