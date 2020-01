© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino chiude in vantaggio il primo tempo contro il Bologna grazie alla rete di Berenguer. Un risultato che sarebbe potuto essere diverso soprattutto se la conclusione di Simone Verdi non fosse finita sul palo. Proprio il trequartista granata ha confermato come, però, la rete non sia un'ossessione: "Il gol? Prima o poi arriverà, l'importante è che la squadra stia facendo un buon lavoro. Il Bologna è difficile da affrontare, mette in difficoltà chiunque grazie alle sue manovre" sono state le sue parole ai microfoni di Sky Sport.