© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Simone Verdi, dopo aver lasciato il Napoli, saluta il pubblico azzurro con un messaggio sul proprio account Instagram. Da ieri è un nuovo attaccante del Torino: "Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo! 💙".