Torino, Verdi e Mario Rui dal Napoli. Hysaj via: c'è lo Schalke 04

Uscite in vista per il Napoli: il Torino insiste per Simone Verdi, ricorda oggi Il Mattino e i granata vorrebbero pescare in casa azzurra anche il terzino Mario Rui. Su Roberto Inglese più club, tra cui il Parma: costa 25 milioni, però, i ducali non vogliono spenderli. Infine Elseid Hysaj che piace in Germania allo Schalke 04 ed è in uscita da Napoli.