Sembra essere pronta a scoccare l’ora di Simone Verdi. Il fantasista che il Torino ha inseguito con forza per tutta l’estate e che fino a questo punto della stagione non ha avuto continuità di impiego, potrebbe rappresentare la scelta di Walter Mazzarri per affiancare il Gallo Belotti in vista della gara di domani sera contro il Milan. Le ultime uscite a vuoto dei granata, con le sconfitte raccolte nelle due gare di campionato più recenti, comporteranno un cambiamento nelle dinamiche tattiche del tecnico di San Vincenzo, e le più importanti sembrano essere rivolte proprio al reparto avanzato, con l’alternativa legata al nome di Simone Zaa. L’unico ballottaggio fa riferimento a questo aspetto, mentre dovrebbero essere delineati i restanti dieci undicesimi della formazione: difesa a tre con Izzo, Lyanco e Bremer e centrocampo a quattro con Laxalt titolare. Berenguer dovrebbe essere il supporto per la coppia avanzata, qualsiasi scelta Mazzarri dovesse decidere di intraprendere per infastidire la retroguardia del Milan.