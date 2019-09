© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nessuna paura delle vertigini. Questo il messaggio che in casa Torino si cerca di tramutare in mantra rispetto al prossimo impegno di campionato contro il Lecce, e per riuscirci il tecnico dei granata sembra intenzionato a concedere all’ultimo dei suoi nuovi acquisti Simone Verdi l’occasione di partire dal primo minuto. La qualità dell’ex giocatore del Napoli dovrà essere convogliata sulla trequarti con l’obiettivo di innescare le caratteristiche della coppia Zaza-Belotti, mentre non risultano particolari ballottaggi per una formazione che dovrebbe prevedere un trittico arretrato composto da Djidji, Izzo e Bonifazi a protezione di una linea di centrocampo a cinque con De Silvestri ed Ola Aina sulle corsie laterali.