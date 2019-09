In conferenza stampa, l'attaccante del Torino Simone Verdi ha parlato dei propri obiettivi in granata, indicando un modello di riferimento ben preciso. Sé stesso ai tempi di Bologna: "Non mi piace parlare di numeri e nemmeno degli obiettivi personali. L'obiettivo collettivo è al di sopra di tutto, così facendo è anche più semplice raggiungere i propri obiettivi. Io ovviamente punto a tornare in Nazionale, ma devo fare un certo tipo di prestazioni. Serve tornare in forma e allenarsi in un certo modo: se riesco ad offrire le mie prestazioni di Bologna, sarebbe più semplice tornare in azzurro".

