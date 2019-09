© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ultimo acquisto dell'estate del Torino, Simone Verdi, ha dedicato un video messaggio ai tifosi in vista della sua prima gara con la maglia granata: "Ciao ragazzi, sono contentissimo di essere tornato. Ora non vedo l'ora di entrare in campo con questa maglia. Forza Toro".