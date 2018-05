Torino, Verissimo a un passo: rilancio di Petrachi, il Santos verso il sì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sono i giorni della chiusura per la trattativa tra Lucas Verissimo e il Torino. Tuttosport oggi in edicola spiega che il ds Gianluca Petrachi è in Brasile per definire l'affare con il Santos: dirittura d'arrivo a un passo, i granata hanno rilanciato a 7,5 più 1,5 di bonus legati alle presenze in campionato.