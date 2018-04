Torino, verso il Chievo: oggi la ripresa al Filadelfia a porte chiuse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la bella vittoria casalinga contro l'Inter, maturata nel lunch match di domenica, il Torino comincia a calibrarsi sul prossimo avversario, il Chievo. Dopo la giornata di riposo concessa da Mazzarri, i granata torneranno ad allenarsi oggi sul campo del Filadelfia, per preparare la sfida contro i clivensi in scena sabato alle 18 al Bentegodi. Per inseguire il sogno Europa, attualmente lontano 5 punti, e a caccia della quarta vittoria consecutiva, giocatori e staff riprenderanno a porte chiuse. Restano da valutare le condizioni di Niang: l'esterno senegalese, assente contro i nerazzurri per un affaticamento muscolare.