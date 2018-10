Torino, verso la Fiorentina. Mazzarri: "Reagire dal doppio cazzotto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Contro la Fiorentina, stasera all'Olimpico Grande Torino, Walter Mazzarri chiede ai suoi una reazione dopo il beffardo pareggio di Bologna: un "doppio cazzotto" che è costato due punti in classifica. "In generale subiamo poco - ha precisato il tecnico in conferenza -. Dicono che siamo una squadra difensiva, ma non è vero, voglio una squadra equilibrata. Se poi ai nostri errori di Bologna e Udine si uniscono errori di un'altra componente (gli arbitri, ndr) si capisce perché ci mancano diversi punti"

PASSI FALSI - Quella viola è squadra costruita con lo stesso obiettivo dei granata: l'Europa League. E una vittoria permetterebbe ai granata di Mazzarri di sorpassare il collettivo di Pioli, distante solo un punto in classifica (Torino a 13, Fiorentina a 14). Entrambe arrivano da un passo falso in campionato: rispettivamente, i pari con Bologna e Cagliari rimediati subendo una rimonta. "Sono due squadre che stanno facendo bene, soprattutto dal punto di vista del gioco - le parole di Mazzarri in conferenza -. La Fiorentina è squadra che fa soffrire tutti".

LE SCELTE - Nel solito 3-5-2, davanti a Sirigu, potrebbe partire terzetto composto da Izzo, N'Koulou e Moretti, con il numero 24 favorito su Djidji. A centrocampo presenti Rincon, Meitè e Baselli, in vantaggio su Soriano. De Silvestri agirà sulla corsia destra, su quella mancina si giocano un posto Aina e Berenguer. In avanti, Falque e Belotti con Zaza pronto a subentrare a gara in corso.